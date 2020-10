Mittlerweile gibt es aber drei Möglichkeiten, um in nachhaltiges Gold zu investieren.

Gold und Silber legten eine kräftige Rally an den Tag. So erreichte der Goldpreis Anfang August ein Rekordhoch von 2.064 US-Dollar. Seitdem hat sich der Preis etwas nach unten bewegt, die Aussichten sind angesichts der gewaltigen Summen, die weltweit zur Stützung der Corona-geplagten Konjunktur aufgebracht werden, jedoch unverändert gut.

Und: Nicht nur Corona, auch die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen im November tragen zur Unsicherheit bei und lassen viele Anleger in als sicher geltenden Anlagen flüchten. Daneben hat der Goldpreis zuletzt vor allem durch eine anhaltende US-Dollar-Schwäche profitiert, ausgelöst durch die expansive US-Geldpolitik.

Drei Wege zu nachhaltigem Gold

Doch Gold zu fördern, verbraucht enorme Ressourcen: Landflächen werden zerstört, Abbau und Aufbereitung erfordern erhebliche Mengen an Energie, Wasser und Chemikalien. In der Branche nach nachhaltigen Investments zu suchen, dürfte vielen Anlegern nicht unbedingt als Erstes einfallen. Mittlerweile gibt es aber drei Möglichkeiten, um in nachhaltiges Gold zu investieren.

Fairtrade-Gold

In einer globalisierten Welt zählt nicht mehr länger nur die Qualität eines Produktes, sondern auch die Herkunft und unter welchen Bedingungen das Produkt hergestellt worden ist, muss hinterfragt werden. Was für Lebensmittel wie Kaffee und Bananen gilt, setzt sich auch im Goldhandel durch: Fairtrade-Siegel werden unter anderem von der unabhängigen Organisation Flocert vergeben, sie kontrolliert, ob ethische, soziale und ökonomische Richtlinien eingehalten werden.

Im Falle von Gold sorgt die Fairtrade-Organisation dafür, dass Minenarbeiter einen gerechten Anteil am Ertrag erhalten, dass deren Kinder zur Schule gehen können, und dass die Sicherheit und Gesundheit der Minenarbeiter im Vordergrund stehen.

Es gibt mehrere lizensierte Edelmetallhändler, die Fairtrade-Gold anbieten. Diese Goldbarren sind in den Gewichtsklassen von 1 bis 10 Gramm erhältlich. Aber: Wer Fairtrade-Gold kauft, zahlt im Durchschnitt 20 Prozent mehr als für konventionelles Gold.