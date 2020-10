Seite 2 ► Seite 1 von 5

Berlin (ots) - Neustart für die Branche: ITB Berlin und Berlin Travel Festivalveranstalten dreitägiges Online-Event für Fach- und Privatbesucher - 90Aussteller & über 50 Speaker - Für 25 Euro können Fachbesucher am Freitag diedigitalen Angebote und Networking-Formate nutzen - Am Wochenende richtet sichdas vielfältige Programm an Privatbesucher - der Livestream steht am Wochenendekostenlos und ohne vorherige Registrierung auf welovetravel.berlin/livestream(https://welovetravel.berlin/de/livestream/) zur VerfügungMit einem dreitägigen Online-Event für Fachbesucher und Privatpersonen meldetsich die Reisebranche nach der Corona-bedingten Zwangspause langsam zurück. WeLove Travel! - A Tourism Recovery Pop-up ist ein gemeinsames Event derITB Berlinund des Berlin Travel Festivals, das vom 16. bis 18. Oktober 2020 komplettdigital stattfindet. Bei derVeranstaltung, die ursprünglich als hybrides Eventgeplant war, präsentieren sich dem Onlinepublikum aus Branchenvertretern undPrivatreisenden insgesamt 90 Aussteller sowie über 50 Speaker virtuell.Sämtliche Netzwerk-Formate, Präsentationen und Diskussionsrunden werden live ausder Arena Berlin tagesaktuell unter welovetravel.berlin/livestream(https://welovetravel.berlin/de/livestream/) gestreamt. AusgewähltePräsentationen sind als Video on Demand nach dem Event aufitb.com/virtualconvention (https://www.itb.com/VirtualConvention/) kostenfreiverfügbar."Nach Monaten der Umbruchs ist es der Branche und auch allenReise-Interessierten ein Herzensanliegen, sich zumindest virtuell über dasschönste Thema der Welt auszutauschen", kommentiert David Ruetz, Head of ITBBerlin. "Mit We Love Travel! bringen wir die Reise-Community digital zusammenund bieten professionelle Impulse für die Branche ebenso wie jede MengeInspiration für die Privatbesucher", ergänzt Bernd Neff, Founder undGeschäftsführer des Berlin Travel Festivals.TERMINE16. Oktober 2020: 10 -18 Uhr (Live-Stream für Fachbesucher)Auftaktpressekonferenz: 9 - 10 Uhr (Live-Stream für Medien und Blogger)17. und 18. Oktober 2020: 11 - 18 Uhr (Live-Stream für Privat- und Fachbesucher)Tickets für den Fachbesucher-Freitag sind hier erhältlich:http://www.welovetravel.berlin/ticketsInteressantes Programm für FachbesucherDer B2B-Freitag bietet Branchenvertretern ein abwechslungsreiches Programm ausDiskussionsrunden und Networking-Events. Gemeinsam organisiert von der ITBBerlin und dem Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR), startet das Programmum 10 Uhr und präsentiert gleich am Anfang brandaktuelle Zahlen und Fakten ausder Tourismusbranche. Unter dem Motto "Crunching numbers" geben Experten