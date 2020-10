Berlin (ots) - Das neue iPhone 12 kostet im Apple Shop bis zu 1.559 Euro. Weretwas mit dem Kauf wartet, kann aber bares Geld sparen. Recherchen von Finanztipauf Grundlage von Preisen bei Idealo zeigen, dass der Preis von neueniPhone-Modellen bereits zwei Monate nach dem Erscheinen um durchschnittlich 8Prozent sinkt. Noch mehr sparen kann, wer anstatt des neuen Modells dasVorgängermodell kauft. Der Geld-Ratgeber erklärt, wie Verbraucher einfach undgünstig an die beliebten Smartphones mit dem Apfel kommen.Diese Woche ist das iPhone 12 vorgestellt worden. Das neue Modell kostet im Shopje nach Ausstattung zwischen 779 und 1.559 Euro. "Wer schlau agiert, hat guteChancen, das neue Apple-Flaggschiff deutlich günstiger zu bekommen", weiß ArneDüsterhöft, Telekommunikations-Experte bei Finanztip. "Die Erfahrung zeigt, dassneue iPhone-Modelle bereits nach zwei Monaten um die 8 Prozent günstiger zuhaben sind." Nach vier Monaten ist der Preis im Schnitt um 14 Prozent gesunken."Immer, wenn eine neue iPhone-Generation auf den Markt kommt, dauert es einwenig, bis sich der freie Handel mit genügend Geräten eingedeckt hat. Mit derZeit sinkt dann der Preis merklich." Der Experte rät, die Preisentwicklung aufVergleichsseiten wie Idealo oder billiger.de eine Zeit lang zu beobachten undbei Tiefpreisen dann schnell zuzuschlagen.

Noch mehr sparen mit dem VorgängermodellNoch mehr sparen können Apple-Fans mit dem Vorgängermodell. "Weil in der Regeljedes Jahr ein neues iPhone veröffentlicht wird, kostet das ältere Modell nachzwölf Monaten durchschnittlich 24 Prozent weniger. Nach zwei oder drei Jahrenfällt der Preis noch weiter", erklärt Düsterhöft. "Ältere iPhones laufen aberimmer noch schnell und sind dann für Apple-Verhältnisse günstig zu haben.Außerdem werden sie noch mehrere Jahre mit Updates versorgt." Wichtig ist, diePreise im regulären Handel zu vergleichen. Zu alt sollte das Gerät allerdingsnicht sein: "Vom Kauf älterer Modelle als das iPhone 8 raten wir ab. DieseSmartphones funktionieren irgendwann nicht mehr mit neuen Versionen von iOS. Eswird daher früher oder später schwierig werden, neue Apps zu installieren."Die Preise fallen erst, wenn die neue Generation da istSchnäppchenjäger sollten wissen: Wenige Wochen vor der Veröffentlichung einerneuen iPhone-Generation ist das aktuelle iPhone-Modell im Handel noch immerrecht teuer - auch wenn es schon ein Jahr alt ist. "Wir haben Ende September2020 die Preise für das iPhone 11, das im September 2019 auf den Markt gekommenist, bei verschiedenen Händlern abgefragt. Den günstigsten Preis fanden wir beiEbay", so Düsterhöft. "Allerdings hätten wir nur 17 Prozent gegenüber demApple-Preis gespart. Jetzt nach der Veröffentlichung des iPhone 12 im Oktoberbeträgt der Unterschied zum Einführungspreis 21 Prozent." Aber auch Apple senktdie Preise der älteren iPhones, sobald sie ein neues iPhone veröffentlicht haben- aktuell allerdings nur um 15 Prozent.Weitere Informationen:https://www.finanztip.de/handy-kaufen/guenstiges-iphone/