Darmstadt (ots) - Auf Einladung von Arcadis tauschten sich im Oktober

renommierte Experten zur Leitfrage "Treiber oder Bremse: Was bedeutet Corona für

den Immobilienmarkt?" bei einer Online-Diskussion aus. Aus Sicht der Experten

haben sich überwiegend Trends verstärkt, die sich bereits vorher abzeichneten,

etwa für Handels-Immobilien oder bei den Büroflächen. In anderen Bereichen, wie

bei Businesshotels, kam der Einbruch durch rapide gesunkene Geschäftsreisen

überraschend und mit langfristigen Folgen. Einig sind sich die Experten darin,

dass die Pandemie den Immobilienmarkt in Richtung Flexibilität und

Nachhaltigkeit vorangebracht habe. Dort sehen sie auch die Zukunftschancen der

Branche. Teilnehmer der Expertenrunde waren Hamburgs ehemaliger Bürgermeister

Ole von Beust, ECE-Director Markus Lentzler, Stefan Kögl, General Manager der

Siemensstadt 2.0 in Berlin und Arcadis CEO Marcus Herrmann. Moderiert wurde die

Runde von Prof. Dr. Thomas Beyerle, Managing Director bei Catella Property

Valuation GmbH.



Handelsexperte fordert Umnutzungsrechte







Entwicklungen, die in der Vergangenheit schon angefangen haben", fasst Markus

Lentzler, Managing Director beim Einkaufszentren-Entwickler ECE, die Situation

im Handel zusammen. "In Zukunft müssen wir uns für Einzelhandelsflächen

Umnutzungskriterien überlegen", sagt der Handelsexperte. "Gerade bei großen

Gewerbeimmobilien, wie Shopping-Centern, sollte das Planungsrecht flexibler

gehandhabt werden. Wir haben in vielen Objekten Restriktionen oder eine

Festsetzung bei der Nutzung von Flächen - etwa für Mode, Unterhaltungselektronik

oder Lebensmittel - dabei decken sich die vorgegebenen Formate gar nicht mehr

mit dem Markt." Dass der Handel einmal nahezu komplett online ablaufen wird,

glaubt Lentzler aber nicht. Der ECE-Experte sieht die Zukunft der Innenstädte in

kleineren Kiezen, in denen verschiedene Nutzungsformen zum Tragen kommen. Für

den Hotelsektor, in dem ECE ebenfalls beteiligt ist, sieht Lentzler große

Herausforderungen, ist aber grundsätzlich optimistisch, was die

Anpassungsfähigkeit der Branche angeht: "Die Hotelbetreiber zeigen sich

flexibel. Sie setzen jetzt auf den Städte-Tourismus".



Preisverschiebung bei Privatimmobilien



Bei Privatimmobilien wird es aus Sicht von Ole von Beust eine Verschiebung über

die Stadtgrenzen hinaus geben. Langfristige Homeoffice-Konzepte ermöglichen die

Arbeit von jedem Standort aus, dies erhöht die Nachfrage nach Wohneigentum im

Umland. In der Folge werde die Preise für innerstädtische Wohnungen gerade im

mittleren Preissegment fallen, prognostiziert der ehemalige Bürgermeister. Seite 2 ► Seite 1 von 2



