Der World Young Scientist Summit 2020 ( http://www.wyss.org.cn ) wird in Wenzhou City in der ostchinesischen Provinz Zhejiang abgehalten. Ziel ist es, Talente aus der ganzen Welt zusammenzubringen, um eine bessere Zukunft zu gestalten. Führende chinesische und internationale Wissenschaftler werden sowohl offline als auch online ihre Meinungen zu innovationsbezogenen Themen abgeben.

Das Motto des diesjährigen Gipfels lautet „The future of technology depends on the youth“ (Die Zukunft der Technologie hängt von der Jugend ab). In diesem Rahmen soll die Entwicklung der Gemeinschaft einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit gefördert werden. Eine Reihe spezieller Aktivitäten zum Thema grenzüberschreitende Integration sind geplant, die sich auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN für 2030, die „Belt and Road Initiative“, die integrierte Entwicklung des Yangtse-Flussdeltas, die Bekämpfung der Pandemie sowie Jugend und Zukunft konzentrieren.

Zudem wird der Gipfel junge Talente aus verschiedenen Branchen, Venture-Capital-Gesellschaften und Kunstkreisen versammeln, um Ideen zu wissenschaftlichen und technologischen Themen auszutauschen. Top-Wissenschaftler setzen Trends, junge Wissenschaftler werden umfassend involviert, private Unternehmer suchen Partner und herausragende Künstler zeigen ihre Kreativität, um sich gemeinsam globalen Herausforderungen zu stellen und eine umfangreichere Plattform für den Austausch und technologische Innovationen auf höherem Niveau zu schaffen.

Wie der russische Physiologe und Nobelpreisträger Ivan Petrovich Pavlov sagte, muss die Zukunft der Wissenschaft von der gewissenhaften und bescheidenen jungen Generation abhängen. Der Gipfel soll einen Austausch in den Bereichen Wissenschaft und Technologie anregen, eine Innovationskooperation der Jugend fördern, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung mit technologischen Innovationen vorantreiben und eine bessere Zukunft für die Menschheit schaffen.

Der Gipfel bietet eine Plattform, auf der Wissenschaftskonzerne „Roadshows“ für High-End-Projekte aufziehen, Wirtschaftsvertreter Talente gewinnen und junge Talente aus Wissenschaft und Technologie ihre Ambitionen verfolgen können.

Letztes Jahr gingen aus dem World Young Scientist Summit 2019 10 Innovationsplattformen, 78 Technologieprojekte, die Einstellung von 64 High-End-Talenten und -Teams sowie die Unterzeichnung 17 strategischer Kooperationsvereinbarungen hervor. Zudem wurden der World Young Scientists Startup Park, der Summit Startup Incubation Accelerator und ein Fonds für wissenschaftliche und technologische Innovation in Höhe von 2 Milliarden RMB auf dem Gipfel beschlossen, mit 12 weiteren potentiellen Projekten für den Startup Park.

