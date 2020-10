Labrador Gold kündigt Mobilisierung eines Bohrgeräts in das Konzessionsgebiet Kingsway an

TORONTO (Ontario), 14. Oktober 2020. Labrador Gold Corp. (TSX.V:LAB | OTCQX:NKOSF | FWB: 2N6) („LabGold“ oder das „Unternehmen “) freut sich, die Mobilisierung eines Bohrgeräts und einer Crew in sein Projekt Kingsway unweit von Gander (Neufundland) bekannt zu geben. Das Projekt Kingsway befindet sich innerhalb des äußerst höffigen Goldreviers Gander entlang des Streichens nordöstlich der Anfang des Jahres verkündeten Goldentdeckung von New Found Gold Corp.

LabGold verfügt derzeit über eine Explorationsgenehmigung für zunächst 30 RAB-Bohrlöcher (Rotary Air Blast) über insgesamt 2.600 Meter und hat einen Antrag auf Bewilligung weiterer 2.000 Bohrmeter gestellt. Die Bohrlöcher werden die übereinstimmenden Gold-in-Boden- und VLF-EM-Anomalien erproben, eine Strategie, die in der Vergangenheit zur Entdeckung neuer Vorkommen führte. Die ersten Bohrungen konzentrieren sich auf fünf Bereiche des Konzessionsgebiets, darunter die Bereiche rund um die Goldvorkommen Cracker und Appleton #2. Historische Stichproben aus diesen Vorkommen lieferten Werte von unterhalb der Nachweisgrenze (<5 Teile pro Milliarde) bis zu 61,73 Gramm Gold pro Tonne bzw. 4,96 Gramm Gold pro Tonne.

„Wir freuen uns sehr, das Bohrgerät für unsere erste Saison im Projekt Kingsway in das Konzessionsgebiet mobilisieren zu können. Unsere Crew hat hart gearbeitet, um an den Punkt zu gelangen, wo wir Zielgebiete zur Erprobung in all unseren drei Konzessionen ermittelt haben“, meint Roger Moss, President und CEO des Unternehmens. „Wir haben von einer großen geochemischen Datenbank profitiert, wodurch wir uns schnell auf die aussichtsreichsten Bereiche innerhalb des Konzessionsgebiets konzentrieren konnten. Wir werden den in der Datenbank ausgewiesenen Goldanomalien weiter nachgehen, um eine Pipeline von Zielgebieten für Bohrungen zu schaffen.“

Roger Moss, PhD., P.Geo., President und CEO von LabGold, ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen behördlichen Bestimmungen gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die den Angaben in dieser Mitteilung zugrunde liegen, gelesen und genehmigt.

Das Unternehmen dankt dem Ministerium für natürliche Ressourcen der Provinz Neufundland und Labrador für seine finanzielle Unterstützung bei der Exploration des Konzessionsgebiets Kingsway im Rahmen des Junior Exploration Assistance-(JEA)-Programms.