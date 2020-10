OQ Chemicals erreicht erneut Gold-Status im Nachhaltigkeits-Ranking von Ecovadis

OQ Chemicals wurde erneut für sein Nachhaltigkeitsmanagement in der Lieferkette ausgezeichnet. Die zum OQ-Konzern gehörende Unternehmenssparte ließ sich von der internationalen, unabhängigen Ratingagentur Ecovadis bewerten und erreichte zum zweiten Mal in Folge den Gold-Status. Mit diesem Ergebnis gehört OQ Chemicals in seiner Vergleichsgruppe weltweit zu den besten fünf Prozent der bewerteten Unternehmen. In seinem Nachhaltigkeitsbericht 2019 „Accelerate Sustainability“ werden begleitend Kernthemen und Zielsetzungen beschrieben. OQ Chemicals stellt hier unter anderem Carbonsäuren als „hidden champions“ vor, mit denen zum Beispiel energieeffiziente und umweltfreundliche synthetische Schmiermittel für die Kältetechnikindustrie überhaupt erst möglich werden. OQ, ein globales integriertes Energieunternehmen, das erst im vergangenen Jahr gegründet wurde, wird in Kürze seinen Nachhaltigkeitsbericht 2019 für den ganzen Konzern veröffentlichen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir zum zweiten Mal in Folge den Gold-Status bei Ecovadis erlangt haben und unsere Gesamtpunktzahl dabei noch einmal verbessern konnten. So honorierte das Rating unter anderem unsere neu eingeführten Maßnahmen im Bereich der nachhaltigen Beschaffung. Dies zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg, aber noch lange nicht am Ziel sind. Wir sehen die Auszeichnung als Ansporn, die wesentlichen Themen von heute und morgen weiter zu bearbeiten, zu beobachten und aktiv voran zu treiben“, sagte Dr. Ina Werxhausen, „Lead Sustainability“ bei OQ Chemicals. „Und letztlich leisten wir mit unserem erneuerten Gold-Status einen wichtigen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der OQ Group“, fuhr sie fort.