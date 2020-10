Indigo und Wasa kooperieren beim Carbon Farming - Neue Anreize für Landwirte Kohlenstoff zu binden (FOTO)

--------------------------------------------------------------

- 3-jähriges Pilotprojekt unterstützt Roggenbauern in Deutschland und Schwedenbei der Einführung regenerativer landwirtschaftlicher Methoden zurKohlenstoffbindung in ihren Böden- Möglichkeiten zur weiteren Reduzierung der Emissionen vom Feld bis ins Regalsollen festgestellt werden- Das Projekt ist im Einklang mit dem Ziel von Indigo, Landwirte in Europa zuunterstützen und Anreize zu schaffen, Kohlenstoff im Boden zu bindenIndigo Agriculture , ein Unternehmen, das die Natur nachhaltig nutzt, um derLandwirtschaft dabei zu helfen, die Welt zu ernähren, und Wasa , der weltgrößteHersteller von Knäckebrot und bekannt für seine aus natürlichen Zutatenhergestellten Produkte, kündigen eine Partnerschaft an, um regenerativelandwirtschaftliche Praktiken zu fördern. Deutsche und schwedische Landwirtesollen für ein dreijähriges Pilotprojekt gewonnen werden, das darauf abzielt,die Kohlenstoffemissionen während des Anbaus zu reduzieren und Kohlenstoff imBoden zu binden.Wasa berechnet und kompensiert bereits konsequent die Emissionen vom Feld bisins Regal und hat dabei durch den Einsatz von grüner Energie und den Transportauf der Schiene erhebliche Fortschritte erzielt. Im Einklang mit dem Bestrebender Europäischen Union nach einem nachhaltigeren Agrarsystem will dasUnternehmen nun wissen, wie sich die Emissionen beim Anbau von Roggen reduzierenlassen, der ein Kernbestandteil des Knäckebrots von Wasa ist. Dieser Bereich istfür über 25 Prozent der gesamten Feld-zu-Regal-Emissionen verantwortlich.Als Teil des Anspruchs, Landwirte für die Bindung von Kohlendioxid aus derAtmosphäre zu gewinnen und zu unterstützen, gibt das Pilotprojekt Indigo dieMöglichkeit, sein "Indigo Carbon"-Programm in Europa zu erproben und anzupassen,nachdem es im vergangenen Jahr in den USA eingeführt wurde. Das Unternehmen wirdmit Roggenbauern, die Zulieferer von Wasa sind und weiterenWintergetreideanbauern an der Einführung von verschiedenen Praktiken arbeiten.Dazu zählt die Minimierung der Bodenstörung, die Steigerung der Pflanzenvielfaltdurch Fruchtfolge und Zwischenfrüchte und die Reduzierung synthetischer Dünge-und Pflanzenschutzmittel.Mit dem Anbaubeginn in diesem Herbst, werden Indigo und Wasa etwa 400 HektarAckerland in Deutschland und Schweden auf regenerative Landwirtschaftspraktikenumstellen und damit beginnen, die Veränderung des organischen Kohlenstoffs im