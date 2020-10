^ DGAP-News: Fosterville South Exploration Ltd. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Sonstiges Fosterville South Exploration Ltd.: Fosterville South erhält Genehmigungen für weitere 15 Bohrlöcher beim Golden Mountain Projekt

Fosterville South erhält Genehmigungen für weitere 15 Bohrlöcher beim Golden Mountain Projekt



Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.



Vancouver, BC - 14. Oktober 2020 - Fosterville South Exploration Ltd. ("Fosterville

South" oder das "Unternehmen") (TSXV:FSX - WKN:A2P2JF - FWB:4TU) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erforderlichen Genehmigungen der Regierung erhalten hat, um weitere 15 Bohrungen beim Golden Mountain Goldprojekt in Victoria, Australien vorzunehmen.



Highlights:



- Jeder der neu genehmigten Bohrstandorte erlaubt für mehrere Bohrlöcher innerhalb der Explorationslizenz EL006430.



- Die nun erteilte Genehmigung wird es dem Unternehmen ermöglichen, ausgiebige Testbohrungen zu folgenden Zielen durchzuführen:

- die Mineralisierung südlich der wichtigsten Ost-West-Verwerfung, innerhalb der Hauptzone N-S, wo mehrere hochgradige Goldabschnitte vor kurzem von Fosterville South im südlichsten bisher gebohrten Loch gemeldet wurden

- die westlichen Erweiterungen der mineralisierten Ost-West-Verwerfung

- den zentralen Teil & westliche Erweiterungen der nördlichen Ost-West-Granitkontaktzone



- und die Tiefenerweiterungen der N-S-Hauptzone



Rex Motton, der Chief Operating Officer und Director von Fosterville South, sagte dazu: "Wie in unserer jüngsten Pressemitteilung vom 1. Oktober 2020 beschrieben, haben wir eine Zone mit einer hochgradigen Mineralisierung mit sichtbarem Gold im Bohrkern durchschnitten, und zwar an einem Standort, der weiter südlich als frühere hochgradige Abschnitte und südlich der wichtigsten Ost-West-Verwerfung liegt. Die Ergebnisse dieses Bohrlochs, das 28 Meter mit 10,2 g/t Au (9,0 m tatsächliche Breite), einschließlich 13 Meter mit 17,5 g/t Au (4,2 m tatsächliche Breite) und 11 Meter mit 4,8 g/t Au (3,5 m tatsächliche Breite) vorwies, waren ausgezeichnet. Die nun erhaltenen Genehmigungen werden es uns ermöglichen, dieses Gebiet und andere wichtige Bereiche für ein besseres Verständnis der Mineralisierung, die in der Tiefe und entlang des Streichens offen bleibt, ausgiebig zu erproben".