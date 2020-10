Aktienausblick: Breitere Pfade durch enge Märkte finden

Im dritten Quartal stiegen die globalen Aktienmärkte in Lokalwährung um 6,7 %, wobei die meisten Märkte im positiven Bereich lagen (Abbildung, links). Im bisherigen Jahresverlauf waren die Ertragsmuster jedoch extrem uneinheitlich, wobei die US-Aktien führend waren und der technologielastige NASDAQ-Index im Jahresverlauf um 25 % zulegte, während europäische Aktien rückläufig waren (Abbildung, rechts).

Fünf der größten US-Aktien haben die Kursgewinne auf dem US-Markt dominiert. Und im September, als der MSCI World Index um 2,9 % von den Höchstständen des Jahres 2020 zurückging, korrigierten just jene Aktien stärker als die übrigen Aktien des S&P 500. Rechnet man Facebook, Apple, Amazon, Alphabet (die Muttergesellschaft von Google) und Microsoft aus dem S&P 500 heraus, so hat sich der US-Markt in diesem Jahr überhaupt kaum bewegt (Abbildung).