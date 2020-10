RedHill Biopharma gibt Partnerschaften zur Erweiterung der Produktion für COVID-19-Medikamentenkandidat Opaganib bekannt

Zusammenarbeit mit europäischen und kanadischen Herstellern zur Erweiterung der Opaganib-Herstellung in großem Maßstab stärkt Fertigungskapazitäten in Vorbereitung auf potentielle Anträge für Notfallgenehmigungen

Patientenaufnahme in globale Phase-II/III-Studie zur Behandlung von COVID-19 mit Opaganib schreitet nach Genehmigungen in sechs Ländern schnell voran

Patientenaufnahme in US-Phase-II-Studie zur Behandlung von COVID-19 mit Opaganib nähert sich Abschluss; die Studie hat zudem kürzlich die zweite Überprüfung durch einen unabhängigen Ausschuss bestanden

TEL-AVIV, Israel und RALEIGH, N.C., Oct. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL („RedHill“ oder das „Unternehmen“), ein spezialisiertes biopharmazeutisches Unternehmen, hat heute die Zusammenarbeit mit zwei spezialisierten pharmazeutischen Herstellern in Europa und Kanada bekanntgegeben, durch die die Produktion von Opaganib hochgefahren werden soll. Opaganib wird derzeit in rasch voranschreitenden globalen Phase-II/III und US-Phase-II-Studien zur Behandlung schwerer COVID-19-Pneumonien untersucht. Die erweiterten Herstellungskapazitäten sollen potenzielle Anträge auf Notfallgenehmigungen und eine sich daraus ergebende gesteigerte Nachfrage unterstützen.