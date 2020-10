Erste Unternehmen kaufen verifizierte landwirtschaftliche Kohlenstoff-Zertifikate von Indigo Carbon - ein bedeutender Schritt beim Übergang zu einer regenerativen Landwirtschaft (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Weitere Informationen

https://ots.de/wbkRyp

--------------------------------------------------------------



Boston, MA / Basel (ots) -





Seite 2 ► Seite 1 von 2

- Boston Consulting Group, Shopify, Barclays, JPMorgan Chase, Givewith, IBM,Dogfish Head Craft Brewery und New Belgium Brewing verpflichten sich, dieLandwirte durch landwirtschaftliche Kohlenstoff-Zertifikate zu unterstützen.- Die Zertifikate werden unter Verwendung neuer Methoden für Treibhausgas(THG)-Kompensationsprojekte ausgestellt, die von Climate Action Reserve undVerra entwickelt wurden.- Mit landwirtschaftlichen Betrieben, die Millionen Hektar Land umfassen und diebereits am Indigo Carbon-Programm teilnehmen, sind US-Landwirte bereits aufdem besten Wege, ein zusätzliches Einkommen aus dem "Anbau von Kohlenstoff" zuerzielen, basierend auf Praktiken, die in dieser Anbausaison 2020 eingeführtwerden.- In Deutschland startet Indigo Agriculture ein Pilotprojekt, bei dem dieMethode für Europa adaptiert werden sollIndigo Agriculture , ein Unternehmen, das die Natur nachhaltig nutzt, um derLandwirtschaft dabei zu helfen, die Welt zu ernähren, gab heute die erstenZusagen großer internationaler Unternehmen bekannt, über Indigo Carbon(https://www.indigoag.com/carbon-supporters) verifizierte landwirtschaftlicheKohlenstoff-Zertifikate zu erwerben.Das Bekenntnis von Unternehmen wie Boston Consulting Group, Shopify, Barclays,JPMorgan Chase, Givewith, IBM , Dogfish Head Craft Brewery und New BelgiumBrewing stellt einen wichtigen Meilenstein in den weltweiten Bemühungen dar, dieLandwirtschaft als Lösung für die Klimafragen zu stärken, indem finanzielleAnreize für den "Kohlenstoffanbau" geschaffen werden.Die Organisationen haben sich auf einen Kaufpreis von 20 Dollar pro TonneKohlendioxidäquivalent verpflichtet, die in der Vegetationsperiode 2020sequestriert und abgebaut werden. Dies stellt einen erheblichen finanziellenAnreiz dar und im Fall von Givewith eine neue Finanzierungsmöglichkeit, um dieEinführung von Anbaumethoden zu beschleunigen, die nachweislich die Emissionenauf dem Landwirtschaftsbetrieb reduzieren, Kohlendioxid aus der Atmosphäreentfernen und einen wichtige natürlichen Kohlenstoffspeicher wieder auffüllen:den Boden.Um landwirtschaftliche Kohlenstoff-Zertifikate auf höchstem Niveau zu erhalten,wird Indigo neue Methoden zur Messung und Verifizierung der Nettoauswirkungenvon Änderungen in der betrieblichen Praxis auf die Treibhausgasemissionen nutzenund unterstützen. Das von der Climate Action Reserve(http://www.climateactionreserve.org/) , einer gemeinnützigen Organisation, die