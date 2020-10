GENF (dpa-AFX) - Tuberkulose ist mit 1,4 Millionen Todesfällen im Jahr die tödlichste Infektionskrankheit der Welt. Zehn Millionen Menschen entwickelten die Krankheit im vergangenen Jahr, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Mittwoch berichtete. Mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 haben sich laut WHO seit Beginn der Pandemie Anfang des Jahres rund 38 Millionen Menschen infiziert, gut eine Million Infizierte starben.

Eigentlich gab es gute Fortschritte im Kampf gegen die Tuberkulose (TB), aber die WHO fürchtet, dass die Coronavirus-Pandemie diese zunichte machen könnte. In vielen Ländern seien für TB-Maßnahmen vorgesehene Ressourcen in die Coronavirusbekämpfung geleitet worden.