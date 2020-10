Ford und Komoot helfen mit Outdoor-Routen, dem Alltag zu entfliehen (FOTO)

Köln (ots) - - Ford und Komoot, ein deutscher Anbieter interaktiver Routen- und

Navigationssoftware für maßgeschneiderte Outdoor-Abenteuer entwickelten

spannende Outdoor-Routen



- Die Kooperation umfasst eine Liste von mehr als 100 Wochenendabenteuern in

erreichbarer Nähe von deutschen und europäischen Großstädten





- Ford bietet eine Reihe von Fahrzeugen für Outdoor-Aktivitäten an wie den neuen7-Sitzer Ford Explorer Plug-In Hybrid, Ford Focus Active, Ford Kuga und FordTransit Custom Nugget mit seiner kompletten Camping-AusstattungFord hat sich mit dem deutschen Outdoor-Experten Komoot zusammengetan, um eineultimative Sammlung an Wochenendaktivitäten in nächster Nähe zusammenzustellen.Die Komoot-App und -Website ermöglicht es, ein Abenteuer in der freien Natur zuplanen, zu navigieren und zu genießen, zugeschnitten auf verschiedene Orte,Aktivitäten und Fähigkeiten. Das Angebot umfasst mehr als einhundert, teilweisemehrtägige, Routen in atemberaubenden Landschaften nicht nur in Deutschland,sondern auch in Frankreich, Italien, Norwegen, Spanien, der Schweiz undGroßbritannien - viele davon liegen nur zwei Stunden von Großstädten entfernt.Die Touren lassen sich vorab auf dem PC oder dem Smartphone planen. Dabei kanndetailliert ausgewählt werden, wie die Route bewältigt werden soll: ob zu Fußauf einer Bergtour oder beim Wandern, mit dem Rennrad auf der Straße oder demMountainbike auf abgelegenen Waldwegen. Die Touren werden durch intelligentePlanungsfunktionen sowie Empfehlungen von erfahrenen Nutzern ergänzt.Tourenbeispiele für WochenendabenteuerWeil traditioneller Familienurlaub wegen der Corona-Pandemie kaum möglich ist,ist die Nachfrage nach Freizeitangebote in der Umgebung gestiegen. Dafür bietenFord und Komoot bieten unter anderem konkrete Touren an:Köln und Düsseldorf: https://ots.de/KgrFhMBerlin und Hamburg: https://ots.de/eWLSopStuttgart und Frankfurt: https://ots.de/qG5DBzMünchen und Nürnberg: https://ots.de/vybLUtZahlreiche weitere Vorschläge für Freizeitabenteuer in Deutschland und Europafinden registrierte Nutzer unter http://www.komoot.com/user/fordexplorer/toursEuropaweit verzeichnet Komoot bereits 15 Millionen Nutzer. Das Unternehmen wurde2010 gegründet und hat seinen Sitz in Potsdam."Die Partnerschaft zwischen Komoot und Ford soll Anwendern helfen, spannendeReiseziele zu entdecken, die direkt vor ihrer Haustür liegen", sagte JonasSpengler, Mitbegründer von Komoot. "Denn das nächste Abenteuer wartetmöglicherweise gleich um die Ecke"."Als begeisterter Radfahrer war ich sofort begeistert und habe sogleich eine der