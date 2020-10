Istanbul (ots/PRNewswire) - - Das monatelange Zuhausebleiben hat die Bedeutung

des Zuhauses grundlegend verändert.



- Die Bedenken der Verbraucher in Bezug auf Hygiene, das eigene Wohlbefinden und

Immunität werden zukünftig einen großen Einfluss auf unsere Lebensweise haben.



- Das Zuhause wird zu einem multifunktionalen Raum, in dem verschiedene Arten

von Arbeit, Ruhe, Erholung und Spiel fließend miteinander verbunden werden.





In der Studie "The Age of Nesting" ("Das Zeitalter des Nesting", zu DeutschNestbaus), , die heute veröffentlicht wurde, hat Beko, eine führenden Marke fürHaushaltsgeräte in Europa, in Zusammenarbeit mit The Future Laboratory dielangfristigen Auswirkungen von Covid-19 auf das Zuhause untersucht.Vor der Pandemie spielte sich unser Leben in einer Ära der Hyper-Sichtbarkeitab, in der Präsentismus, ununterbrochenes Scrollen und der Fokus auf die"Erlebniswirtschaft unsere ganze Aufmerksamkeit forderten und unsere Umgebungdominierten.Mit dem Lockdown richtete sich unsere Aufmerksamkeit wieder nach innen. DasZuhause ist zum Büro, zur Schule, zum Fitnessstudio, zum Restaurant, zumKrankenhaus und sogar zum Ferienhaus geworden. Die Menschen waren auf einmalgezwungen, alle Bereiche ihres Lebens, die sich zuvor außer Haus abgespielthatten, in ihr eigenes Zuhause zu übertragen. Die neue Studie prognostiziert,dass diese Verlagerung hin zu einer lokaleren, auf das Innere ausgerichtetenDenkweise anhalten und ein neues Zeitalter des Nestbaus ( Age of Nesting )einläuten wird.Der Trend zum Homeoffice, der Boom in der Heimunterhaltung und zum Wohlfühlen inden eigenen vier Wänden sind nur einige der neuen Trends, die mehr oder wenigerüber Nacht aufgetaucht sind. Bis 2030 soll das Nesting-Zeitalter der Studiezufolge mindestens anhalten. Die Erfahrungen während des Lockdowns inKombination mit den neuen Angewohnheiten haben sich grundlegend daraufausgewirkt, wo wir leben, wie wir leben und wie wir unser Zuhause gestalten:- Stadt-Land-Revolution - Eine verstärkte Fokussierung auf Gesundheit, Hygieneund mehr Ausgleich wird zur Abwanderung aus den Städten führen und Vororte,Vorstädte und ländliche Gebiete beleben. Gleichzeitig bietet sie den Städtendie Möglichkeit, den Menschen wieder in den Mittelpunkt zu stellen. JungeMenschen, die sich zuvor von den Städten angezogen gefühlt habenen, stellenfest, dass sich beispielsweise die hohen Mieten und das Stadtleben insgesamtnachteilig auf ihre Gesundheit auswirken. Die Folge: Sowohl die Generation der