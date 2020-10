Budweiser feiert Halseys emotionale Reise, mit der sie sich in der jüngsten globalen "Be a King"-Kampagne einen Namen gemacht hat

New York (ots/PRNewswire) - Der Film ist inspiriert von Halseys SpokenWord-Poesie, die ihren Aufstieg zum "König werden" dokumentiertHalsey und Budweiser bringen limitierte Kollektion an Merchandising-ArtikelnherausBudweiser kündigt eine Partnerschaft mit der Chartstürmerin und mehrfach mit Platin ausgezeichneten und für den Grammy nominierten Sängerin/Songwriterin undSozialaktivisten Halsey an, die einen neuen Film mit dem Titel " Make Your Name- Be a King (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2947415-1&h=3423035891&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2947415-1%26h%3D224535085%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252Fvk5ITq9kYJ0%26a%3DMake%2BYour%2BName%2B%25E2%2580%2593%2BBe%2Ba%2BKing&a=Make+Your+Name+%E2%80%93+Be+a+King) " vorstellt.Die weltweit anerkannte Künstlerin tritt in dem Film auf, der ihre erstaunlicheGeschichte des Selbstvertrauens beleuchtet und ihren Aufstieg vomNew-Jersey-Teenager Ashley Frangipane zur preisgekrönten Musikerin Halseyerzählt. Angetrieben von ihrem Ehrgeiz zeigt der Film ihre Reise zur Überwindungvon Widrigkeiten, indem sie die Inspiration sowohl für ihre Musik als auch fürihren Künstlernamen findet.

"Make Your Name - Be a King" folgt ihrer Metamorphose von Ashley zu Halsey undbringt den Zuschauer auf eine emotionale Reise, während sie hartnäckig ihren Wegzum Ruhm verfolgt. In nie zuvor gehörter Poesie beschreibt Halsey, wie Ashleysich von täglichen U-Bahn-Fahrten inspirieren ließ und schließlich ihrenKünstlernamen von der Haltestelle Halsey der New Yorker U-Bahn übernahm. Nur mitEntschlossenheit, Träumen und einem Stift bewaffnet, konnte Halsey dank ihrerGeisteshaltung und ihres Selbstvertrauens aufsteigen und erfolgreich werden, umschließlich zum globalen King of Music gekrönt zu werden."Ich fühlte mich sehr geehrt, dass Budweiser meine Geschichte überzeugend genugfand, um sie in so lebhaften Details wiederzugeben. New York City fühlte sichoft wie ein Königreich an. Meine Tage, die ich damit verbrachte, Musik in derUnterwelt von New York zu schreiben, empfand ich oft als trostlos undhoffnungslos, aber sie waren von der Vorstellung geprägt, dass ich eines Tagesalles in seiner gesamten Größe erkunden und es auf meine eigene Art beherrschenwerde. Ich schrieb Songs in der U-Bahn, die ich später auf einer ausverkauftenBühne im Madison Square Garden aufführte, und in diesem Moment fühlte ich michwirklich wie ein König, in dieser einst unfassbaren Stadt", erklärt Halsey. "Ichschrieb das Gedicht zum Film, um meinem jüngeren Selbst zu sagen, dass es sichseine ganze Wut, Aufregung und Verwirrung aufsparen soll, denn eines Tages, auf