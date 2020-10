Gelingt der Netflix-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf ihr altes Allzeithoch bei 575,37 USD, um danach auf 600 USD zuzulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse besteht bei der Netflix-Aktie (ISIN: US64110L1061) die Chance auf eine Fortsetzung der Rally. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Netflix-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Innerhalb dieser Bewegung korrigierte die Aktie ab 21. Juni 2018 ausführlich. Diese Bewegung endete erst im April 2020. Anschließend kam es zu einer weiteren Rally auf das aktuelle Allzeithoch bei 575,37 USD. Nach diesem Hoch vom 13. Juli 2020 setzte eine Konsolidierung innerhalb eines bullischen Keils ein. Am 18. September testete der Wert die Unterstützung bei 458,97 USD. Nach einer kleinen Bodenbildung zog die Aktie zuletzt wieder an. In den letzten drei Handelstagen drückte sie gegen den Abwärtstrend seit Juli 2020.