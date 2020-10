Francotyp-Postalia Holding AG: Hauptversammlung von FP wird am 10. November 2020 virtuell stattfinden

Hauptversammlung von FP wird am 10. November 2020 virtuell stattfinden

- Einladung für den 10. November 2020, 12 Uhr

- Sicherheit und Gesundheit aller Mitarbeiter und Aktionäre steht im Fokus



Berlin, 14. Oktober 2020 - Die ordentliche Hauptversammlung der Francotyp-Postalia Holding AG (FP, ISIN: DE000FPH9000), Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse, wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Dienstag, den 10. November 2020 um 12:00 Uhr stattfinden.

Die Einberufung als virtuelle Hauptversammlung erfolgt auf Grundlage des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020, denn angesichts aktuell wieder steigender Infektionszahlen stehen auch weiterhin die Sicherheit und Gesundheit aller Mitarbeiter und Aktionäre an erster Stelle.

Eine Lösung über die Größe des Aufsichtsrats und seine Zusammensetzung wurde zwischen der Gesellschaft und der Großaktionärin, der Obotritia Capital KGaA, die ausweislich der letzten Stimmrechtsmitteilung 28,01% der Anteile hält, erreicht.

Die Hauptversammlung wird für die angemeldeten Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten live in Bild und Ton in einem geschützten HV-Portal auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.fp-francotyp.com/hauptversammlung übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre erfolgt entweder über das zugangsgeschützte HV-Portal, das auch am Tag der Hauptversammlung zur Verfügung steht, oder bis zum Vortag der HV (einschließlich) postalisch, per Telefax oder per E-Mail.