Drei wikifolios mit über 5% Wochenplus

Seit dem Corona-Crash-Tief im März konnte unsere Trader eine Performance von 27% generieren. Das ist zwar deutlich weniger als der seitdem um über 50% gestiegene DAX. Dafür war aber auch das vorangegangene Minus im Dachwikifolio deutlich geringer ausgefallen. Insgesamt sind die Kursschwankungen einfach deutlich geringer, was in Kombination mit der unter dem Strich auch noch besseren Wertentwicklung genau unseren Vorstellungen entspricht. Bis zum Allzeithoch fehlen jetzt nur noch gut 3%.

Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat sich auf Wochensicht überdurchschnittlich gut entwickelt. Einem Kursanstieg von 1,4% stand beim DAX nur ein Plus von 0,4% gegenüber. Damit ist unsere Outperformance seit dem Start Ende 2015 wieder auf jetzt 10,9 Prozentpunkte gestiegen.

Bei der Einzelbetrachtung der Depotwerte gibt es in dieser Woche eine ganze Reihe von klaren Outperformern. Fast die Hälfte aller wikifolios verbucht ein Plus von über 2% und drei Tradern gelang sogar ein Kursanstieg von mehr als 5%. Spitzenreiter ist dabei wie schon in der Vorwoche das wikifolio All in One von Jürgen Kraus. Nach dem jüngsten Wochenzuwachs von 6,1% gelang hier diesmal sogar ein Plus von 6,8%. Vor allem die mit 11% relativ stark gewichtete Aktie von Fastly konnte mit einem Wochenplus von 27% überzeugen.

Ebenfalls deutlich aufwärts ging es bei dem von Christian Nüchter verwalteten wikifolio Earnings Per Share Surprise Trader. Das Portfolio war im Frühjahr so richtig unter die Räder gekommen und hatte sich im Anschluss auch nur moderat erholen können. Seit einigen Wochen läuft es hier nun wieder besser, wie auch das Plus von 5,8% ggü. der Vorwoche belegt. Auf Platz drei unserer Performance-Rangliste liegt diesmal das wikifolio High-Tech Stock-Picking von Stefan Waldhauser, wo es um 5,1% nach oben ging. Und das, obwohl der auch als Fondsberater tätige Trader in den vergangenen Wochen seine Cashquote auf 25% hochgefahren hatte und demnach nicht in vollem Umfang von den steigenden Kursen der Technologiebranche profitieren konnte. Trotzdem gelang in dieser Woche der Sprung auf neue Rekordhochs.

Alle Infos zum Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection finden Sie hier



Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.