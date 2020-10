Die Entscheidung fällt an den US-Börsen

Der DAX liegt damit auch weiterhin leicht über den beiden für uns relevanten Durchschnittslinien, die zudem beide (noch) leicht steigen. Die 260-Tage-GDL verläuft aktuell bei 12353 Punkten und der 65-Tage-GDL bei 12912 Punkten. Damit zeigt der für die Positionierung in unseren wikifolios PLATOW Trend & Sentiment und PLATOW Trend & Sentiment 2.0 mitentscheidende GDL-Indikator einen Wert von fünf Punkten an. Mehr geht nicht. Wie schon in der vergangenen Woche ausgeführt, kann sich die Lage hier aber recht schnell ändern. Würde der DAX morgen zum Beispiel auf 12350 Punkte fallen, würde der Indikator auf zwei Punkte abstürzen und dadurch den Wechsel von „einfach Long“ auf „Flat“ auslösen.

Ob es soweit kommt oder die Kurse nach oben ausbrechen, dürfte entscheidend davon abhängen, wie es in den USA weitergeht. Und damit meinen wir weniger die anstehende Präsidentschaftswahl als vielmehr die Frage, wie sich die großen US-Indizes an den jüngsten Rekordhochs verhalten. Nach einem kurzen, aber knackigen Rückschlag haben sich die Kurse beim S&P 500 und dem Nasdaq 100 schnell erholen können. Beide Aktien-Barometer befinden sich schon wieder im Angriff auf die genannten Widerstände. Sollten diese nachhaltig überwunden werden, würde das eine massive Unterstützung für den DAX bedeuten. An dessen Performance partizipieren wir aktuell „eins zu eins“, auch weil das Euwax Sentiment als zweiter wichtiger Parameter mit plus 1,09 Punkten keine Signale aussendet.

Alle Infos zum wikifolio PLATOW Trend & Sentiment finden Sie hier.

Alle Infos zum wikifolio PLATOW Trend & Sentiment 2.0 finden Sie hier.



Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - 4 Wochen testen, dann 30% Rabatt PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA.

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.