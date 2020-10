Berlin (ots) - Anlässlich der heute stattfindenden Konferenz der Bundeskanzlerinmit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder fordert FelixPakleppa, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe:"Wir brauchen dringend eine bundeseinheitliche Regelung für die Beherbergung vonMenschen aus sog. Risikogebieten. Die Bauwirtschaft als nicht-stationäre Brancheist davon besonders betroffen. Das gilt zum einen für Nachunternehmer aus demeuropäischen Ausland, das gilt aber auch für die Beschäftigten der Unternehmen,die auf entfernten Baustellen arbeiten und in Pensionen, Monteurzimmern oderHotels übernachten müssen. Auch die Vorstellung, dass die Arbeitnehmer einenCorona-Test vorlegen oder sich gar alle zwei Tage testen lassen müssen, ist kaumumsetzbar, zumal sie zu Lasten der in den Ballungsgebieten ohnehin knappenTestkapazitäten geht. Sollten in naher Zukunft die schon länger angekündigtenSchnelltests in ausreichender Anzahl vorhanden sein, könnte deren Einsatz einrealistischer Weg sein."Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420Mobil: 0049 172 2144601eMail mailto:klein@zdb.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/4734090OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe