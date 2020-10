Hapag-Lloyd AG: Moody's stuft Hapag-Lloyd auf 'Ba3' hoch

Moody's stuft Hapag-Lloyd auf 'Ba3' hoch

- Entwicklung des Containerschifffahrtsmarktes und Hapag-Lloyds besser als erwartet

- Kreditkennzahlen von Hapag-Lloyd im Jahr 2020 weiter verbessert

- Umsichtige Finanzpolitik mit starkem Fokus auf Entschuldung und Liquidität

Die Ratingagentur Moody's Investors Service (Moody's) hat heute das Kreditrating von Hapag-Lloyd um eine Stufe von 'B1' mit negativem Ausblick auf 'Ba3' mit stabilem Ausblick angehoben. Dies ist die höchste Bonitätseinstufung, die Hapag-Lloyd seit der Einführung des Ratings durch Moody's im Jahr 2010 erhalten hat. Zusätzlich wurde das Rating für vorrangige unbesicherte Anleihen von 'B3' auf 'B2' angehoben.

Moody's würdigte, dass sich der Containerschifffahrtsmarkt und insbesondere Hapag-Lloyd inmitten der Pandemie sehr stark und besser als erwartet entwickelt haben. Infolgedessen haben sich die Kreditkennzahlen von Hapag-Lloyd in der ersten Hälfte des Jahres 2020 weiter verbessert. Die Rating-Aktion berücksichtigt auch die vorsichtige Finanzpolitik von Hapag-Lloyd, die sich in den letzten Jahren in erheblichen Entschuldungsbemühungen niederschlug.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Rating-Agentur Standard & Poor's (S&P) das Kredit-Rating für Hapag-Lloyd von 'B+' auf 'BB-' mit positivem Ausblick angehoben.

"Wir freuen uns sehr, dass sowohl Moody's als auch S&P unsere langfristigen Bemühungen zur Verbesserung unserer Bilanzstruktur durch kontinuierliche operative Verbesserungen und Schuldentilgung anerkannt haben. Für die Zukunft haben wir das Ziel, unsere Kreditqualität noch weiter zu verbessern. Durch die konsequente Umsetzung unserer Strategie 2023 werden wir dieses Ziel erreichen können", sagte Mark Frese, Finanzvorstand der Hapag-Lloyd AG.