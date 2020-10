Amazon Prime Day: Wie US-Tech-Aktien von der Umstellung auf eine digitale Wirtschaft profitieren

Unternehmen, die für diesen Trend bereits in der Vergangenheit gut positioniert waren, konnten bereits stark davon profitieren. Doch niemand profitierte mehr als die fünf größten Unternehmen im S&P 500, die so genannten "Megacap"-Aktien, Facebook , Apple, Amazon, Microsoft und Alphabet. Diese machen etwa 20% des S&P 500 aus und bestimmen im Wesentlichen die Performance des Index. Die Megacaps haben bis heute eine erstaunliche Jahresrendite von +37% erzielt, während andere Sektoren bestenfalls einen Bruchteil davon erreicht haben.

Im Vergleich dazu sind Aktien in anderen Regionen, wie z.B. der STOXX Europe 600, bis heute im Jahresvergleich rückläufig. Der STOXX Europe 600 hat eine hohe Gewichtung in den Sektoren der "traditionellen Wirtschaft" wie Finanzen, Verbrauchsgüter und Industriewerte. Die bisher negativen Jahresrenditen in Europa könnten darauf hindeuten, dass Aktienanleger weniger Vertrauen in diese Art von Sektoren haben und sich stattdessen effektiv an das neue wirtschaftliche Umfeld anpassen.