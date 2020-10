Der Metropolitan Water Reclamation District im Großraum Chicago wechselt zu Rimini Street Support für seine SAP-Anwendungen

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass der Metropolitan Water Reclamation District (MWRD) im Großraum Chicago für seine SAP-Anwendungssuite einschließlich SAP Business Suite 7/SAP ECC 6.0, Business Warehouse und Business Objects auf den Support von Rimini Street umgestellt hat. MWRD hat den Upgrade-Zyklus des Anbieters abgebrochen und kann nun den reaktionsschnellen Premium-Support von Rimini Street für mindestens 15 Jahre ab dem Zeitpunkt des Anbieterwechsels erhalten, ohne ein Upgrade durchführen zu müssen, um weiterhin voll unterstützt zu werden. MWRD erzielte durch den Wechsel zum Support von Rimini Street und die Vermeidung eines kostspieligen, komplexen und risikoreichen Upgrades auf S/4HANA erhebliche Einsparungen und konnte die Einsparungen in eine unternehmensweite IT-Modernisierungsinitiative investieren, die eine neue IT-Service-Management-Lösung (ITSM) umfasste.

Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago Switches to Rimini Street Support for its SAP Applications (Photo: Business Wire)