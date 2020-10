NORMA baut sein Sortiment mit Tierschutzlabel in mehr als 600 Filialen in Bayern und Thüringen weiter aus / Milch, Käse und Fleisch mit ausgewiesenen Haltungsbedingungen und ohne Gentechnik (FOTO)

Nürnberg (ots) - Beim Lebensmittel-Discounter NORMA wird großer Wert auf

nachhaltigen Tierschutz gelegt. So erweitern die beiden neuen Käsesorten Gouda

und Butterkäse der Marke LECKERROM mit dem angesehenen Tierschutzlabel des

Deutschen Tierschutzbundes e. V. das verantwortungsbewusste Sortiment rund um

die Artikel der Marken GUT LANGENHOF und LANDFEIN. Hähnchenflügel, -Unterkeulen

und -Brustfilets aber auch frische Bauernmilch mit Tierschutzlabel sind in

ausgewählten Regionen bereits erhältlich.



Mehr Fokus auf den Tierschutz





Mit der Aufnahme der neuen Käseprodukte ins Sortiment baut der NürnbergerDiscounter sein Angebot an Lebensmitteln weiter aus, die speziell unterBerücksichtigung des Tierwohls produziert werden: Der LECKERROM Gouda und derButterkäse kommt in der 175g-Packung, kostet 1,54 Euro und ist zudem frei vonGluten, Laktose und Gentechnik.Tierwohl bei NORMADas Tierschutzlabel "Für Mehr Tierschutz" ziert inzwischen immer mehrNORMA-Produkte und macht es den Käuferinnen und Käufern damit leichter, eineinformierte Kaufentscheidung zu treffen. Denn: Das Label weist aus, dass dieTiere mit genügend Liegeflächen, einem definierten Platzangebot, garantiertgentechnikfreiem Futter und sogenannten Scheuermöglichkeiten gehalten werden.Die Details zu den Haltebedingungen sind sogar auf der Packung abgedruckt.Transparenz ist das A und O des Tierschutzlabels. Deshalb werden die Bedingungenin den Betrieben auch mehrmals jährlich von unabhängigenZertifizierungsorganisationen unangekündigt kontrolliert.Das nachhaltige Sortiment wächstSeit Jahren arbeitet NORMA daran, das Sortiment an Bio-Produkten auszubauen.Gleiches gilt für solche, die auf Gluten, Laktose und Gentechnik verzichten.Parallel setzt der Lebensmittel-Discounter auch darauf, noch mehr tierischeProdukte anzubieten, die strengen Tierwohl-Standards genügen. Erst imvergangenen Jahr wurden dazu beispielsweise weitere Milchsorten undHühnerfleisch-Produkte mit dem Tierschutzlabel gelistet. Diese Nachhaltigkeits-,Umwelt- und Tierwohl-Offensive zeigt Erfolg und wird sowohl von Kundinnen undKunden als auch in der Branche allgemein positiv aufgenommen. Des Weiteren bautNORMA auch in Zukunft die Zusammenarbeit mit Initiativen aus, die sich demTierwohl verschrieben haben.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland,Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen amMarkt.