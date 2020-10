Algooo: die einzigartige Kombination aus Wertpapier-Suchmaschine und individuellem Vergleichsportal

- Neues Produkt wird von der wallstreet:online capital AG vertrieben

- Keine Standardportfolios, wie man es von Robo-Advisern kennt

- Optimale Fondszusammenstellung mithilfe von cleveren Algorithmen





Berlin, 14. Oktober 2020

Das Hamburger Vergleichsportal Algooo startet in dieser Woche ein neues Produkt, welches die Berliner wallstreet:online capital AG in ihr Produktportfolio aufnehmen wird. Die von Jörg Rosowski entwickelte Wertpapier-Suchmaschine richtet sich ab sofort an Anleger, die ihr Depot mithilfe von intelligenten Algorithmen optimieren wollen. Gleichzeitig bietet die clevere Software Neueinsteigern am Wertpapiermarkt umfassende Auswahlmöglichkeiten, um die jeweils passenden Fonds zu finden. Kunden können dabei aus Milliarden an potenziellen Kombinationsmöglichkeiten wählen. Die untersuchten Datenmengen können durch Menschen nicht abgebildet werden. Ein vergleichbares Produkt gibt es bislang nirgendwo auf dem Markt.

Auf der Internetseite www.algooo.de können Interessenten einen unverbindlichen Live-Test durchführen, der bereits nach wenigen Sekunden individuelle Ergebnisse präsentiert. Das in mehrjähriger Arbeit entwickelte Online-Portal vereint weltweit erstmals die Funktionen einer Wertpapier-Suchmaschine mit dem Nutzen einer unabhängigen, neutralen und durch den Kunden selbst bestimmten Fondsallokation, wobei die Ergebnisse der Technologie keine Wahrnehmungsverzerrungen zeigen, wie Menschen es haben. Gier, Angst oder Emotionen kennt Algooo nicht. Kaum zu glauben, aber wahr: Der entscheidende Vorteil: Kunden profitieren finanziell in jedem Fall von Algooo: monetär und technologisch. Der Algorithmus reduziert die persönlichen Ausgaben, indem er versteckte Kosten im bisherigen Depot ermittelt. Sofern vorhanden, erhalten Kunden diese größtenteils zu 100 Prozent erstattet.