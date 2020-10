The LIVEKINDLY Collective kündigt nach einer erfolgreichen Gründungsrunde von $200 Millionen am Anfang des Jahres nun eine weitere Kapitalaufstockung von $135 Millionen an (FOTO)

New York (ots) - Erklärtes Ziel ist es, pflanzliche Lebensmittel mit

Der Großteil der Finanzmittel wird für den Ausbau der Kapazitäten und dieBeschleunigung der landesweiten Einführung der Portfoliomarken Fry Family FoodCo., LikeMeat und Oumph! im Jahr 2021 in den USA verwendet, deren Produktederzeit in ausgewählten Märkten in Europa, Afrika und Australien erhältlichsind, sowie für die Entwicklung von Neuheiten, darunter pflanzenbasierte Hühnerund Eier Produkte."Wir sehen ein erhebliches Interesse von Investoren an unserer Bewegung", sagteKees Kruythoff, CEO und Vorsitzender von The LIVEKINDLY Collective. "Durchunsere Plattform für pflanzliche Lebensmittel verpflichten wir uns bei allem,was wir tun, zu ethischen und umweltfreundlichen Praktiken. Darüber hinaus sindwir in einer einzigartigen Position, um schnell zu skalieren und das derzeitigeglobale Ernährungssystem zu verändern.""Die weltweite Verbrauchernachfrage nach pflanzlichen Fleischalternativen nimmtrasch zu, was eine sinnvolle Gelegenheit für Investoren schafft, und unserSchwerpunkt auf Alternativen zu Hühnerfleisch entspricht einem massiven globalenBedarf", sagte David Knopf, Chief Financial Officer von The LIVEKINDLYCollective. "Unsere Pläne zur Beschleunigung des Geschäftswachstums erfüllennicht nur die Nachfrage der Verbraucher nach gesünderen und umweltfreundlicherenProdukten, sondern schaffen auch eine attraktive Investitionsmöglichkeit hintereinem zweckgerichteten Geschäftsmodell".Mit dieser zusätzlichen Runde belaufen sich die vom Unternehmen im Jahr 2020insgesamt eingeworbenen Mittel auf 335 Millionen Dollar, was The LIVEKINDLYCollective zu einem der am höchsten finanzierten pflanzlichenLebensmittelunternehmen weltweit macht.ÜBER THE LIVEKINDLY COLLECTIVEThe Livekindly Company, Inc.(d/b/a LIVEKINDLY Collective(https://www.livekindly.co/our-company/) ) wurde von der Blue HorizonCorporation gegründet, um die Transformation der globalen Lebensmittelindustriein ein gesünderes, nachhaltiges, kinderfreundliches und für alle zugänglichesErnährungssystem zu beschleunigen.Durch strategische Partnerschaften mit Saatgutzüchtern, Produzenten undVertriebshändlern ist The LIVEKINDLY Collective das einzige Unternehmen in derpflanzlichen Lebensmittelbranche, das die gesamte Wertschöpfungskette besitztund betreibt.Als ein Kollektiv von Gründern, Unternehmern und globalen Führungskräften istdas Unternehmen einzigartig positioniert, um schnell und in großem MaßstabWirkung zu erzielen.Mit seinen Marken The Fry Family Food Co (https://www.fryfamilyfood.com/za/) .,LikeMeat (https://likemeat.com/de/) und Oumph! (https://oumph.uk/) macht TheLIVEKINDLY Collective die pflanzliche Ernährung zur neuen Normalität undversorgt die Verbraucher mit gesunden, nachhaltigen und schmackhaftenLebensmitteln. Seine Missions-orientierte Lifestyle- und MedienplattformLIVEKINDLY (https://www.livekindly.co/tag/media/) inspiriert die Community durchunterhaltsame und informative Inhalte zu positiven und nachhaltigenVeränderungen.