Ob Eigenheim oder Mehrfamilienhaus – die seit Jahren historisch niedrigen Finanzierungskosten und die zunehmende Flucht in Sachwerte haben die Nachfrage nach Immobilien geradezu explodieren lassen. Zugleich sind die Preise von Häusern, Wohnungen und Grundstücken – zumal in den Metropolregionen – im Höhenrausch. Das hohe Preisniveau nutzen verstärkt Unternehmen, die sich von nicht mehr benötigtem Betriebsvermögen schnell und rechtssicher trennen wollen, sowie größere Vermögensverwalter zur Portfoliobereinigung. „Am freien Markt kann das im Zweifel schon mal ein Jahr oder länger dauern. Bei unseren privaten Immobilienauktionen gelingt die Vermarktung meist innerhalb weniger Monate.“, erklärt Gabor Kaufhold, öffentlich bestellter und vereidigter Auktionator sowie Vorstand der Westdeutsche Grundstücksauktionen AG in Köln. Die WDGA ist Tochter der börsennotierten Deutsche Grundstücksauktionen AG. Im Interview erläutert Kaufhold, wie eine private Immobilienauktion funktioniert und wer davon profitiert.



Bild: Gabor Kaufhold - Westdeutsche Grundstücksauktionen AG Herr Kaufhold, bei Ihrer jüngsten Herbstauktion haben Sie Immobilien im Gegenwert von rund 7 Millionen Euro veräußern können. Eines der besten Auktionsergebnisse in den vergangenen Jahren. Ähnlich war die Entwicklung bei den Auktionen der anderen Versteigerungshäuser im Firmenverbund der Deutsche Grundstücksauktion AG. Woran liegt das? Das Zusammenspiel einiger unterschiedlicher Faktoren begünstigt schon seit längerem unser Geschäftsmodell. Zum einen die nach wie vor historisch niedrigen Zinsen. Sparprodukte von Banken und Sparkassen bringen praktisch keine Verzinsung mehr. Nach Steuern und Inflation werden die Ersparnisse Jahr für Jahr weniger. Entsprechend ist auch Baugeld rekordverdächtig preiswert. Wer also jetzt Wohneigentum erwirbt, verwendet seine Ersparnisse als Eigenkapital und finanziert den Rest zu sehr günstigen Konditionen. Vergleichbares geschieht bei Anlegern, die etwa ein Mehrfamilienhaus oder eine Eigentumswohnung mit akzeptabler Verzinsung vermieten möchten. Auf der anderen Seite sind die Immobilienpreise mancherorts davon galoppiert – insbesondere in den Großstädten und in den Metropolregionen. Dieses Preisniveau nutzen private Eigentümer und vermehrt Unternehmen sowie die öffentliche Hand, um sich von ihren Objekten zu trennen und Kasse zu machen.

Wie passt in dieses Umfeld und in diese Entwicklung während der vergangenen Jahre Ihr Geschäftsmodell, Immobilien im Rahmen von privaten Auktionen zu vermarkten? Der besondere Charme unserer privaten Immobilienauktionen liegt in der Möglichkeit, gute und attraktive Objekte zu günstigen Konditionen zu erwerben. Auf der anderen Seite unterliegen Versteigerungen besonderen psychologischen und auch emotionalen Spielregeln. Wir haben die Erfahrung gemacht: Je attraktiver das Mindestgebot, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Bietergefecht kommt, an dessen Ende der Zuschlagspreis deutlich höher sein kann als vom Verkäufer und auch von uns erwartet. Davon können in der Regel beide profitieren – der Erwerber und der Veräußerer einer Immobilie.