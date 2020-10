NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rücksetzer vom Dienstag sind die ersten Käufer an der Wall Street zur Wochenmitte schnell wieder in Deckung gegangen. Angesichts durchwachsener Unternehmensnachrichten, der anhaltenden Sorgen um die weltweite Entwicklung der Corona-Infektionszahlen und der immer näher rückenden US-Präsidentschaftswahl hielt sich die Risikobereitschaft in Grenzen.

Der Dow Jones Industrial behauptete am Mittwoch nach anfangs deutlicheren Gewinnen zuletzt nur noch ein Plus von 0,03 Prozent auf 28 687,23 Punkte. Tags zuvor hatte der US-Leitindex seiner vorherigen Rally etwa Tribut gezollt und um gut ein halbes Prozent nachgegeben.