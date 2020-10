BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Streit über die künftige Ausstattung des EU-Haushalts verhärten sich die Fronten zwischen dem Europäischen Parlament und den Regierungen der Mitgliedstaaten. Die für die Regierungen verhandelnde deutsche EU-Ratspräsidentschaft warf dem Parlament am Mittwoch vor, seine Forderungen immer weiter in die Höhe zu schrauben. So sollten die Mitgliedstaaten mittlerweile 90 Milliarden Euro mehr aufbringen als es der Kompromiss der Staats- und Regierungschefs aus dem Juli vorsehe, sagte ein Sprecher.

Das Europaparlament wies die Darstellung hingegen als Diskreditierungsversuch zurück. Nach Aussagen eines Sprechers fordern die Abgeordneten lediglich 39 Milliarden Euro zusätzlich für ausgewählte Programme wie Erasmus (Jugend & Bildung) und Horizon (Forschung). Daneben gehe es vor allem darum, dass eingeplante, aber nicht genutzte Haushaltsmittel für unvorhergesehene Ereignisse genutzt werden könnten, hieß es.