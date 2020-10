Tagesausblick für 15.10.: DAX stagniert. Nordex, Siemens Healthineers und Varta gefragt!

Die Aktienmärkte präsentierten sich heute uneinheitlich. Weder gute Unternehmenszahlen noch die neuen iPhones von Apple konnten die Anleger in Kauflaune versetzen. So pendelte der DAX® in einer engen Range oberhalb der Marke von 13.000 Punkte und der EuroStoxx®50 bei rund 3.275 Punkten. Morgen stehen zahlreiche Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an. Zudem werden weitere Unternehmensdaten erwartet.

Die Renditen an den Anleihenmärkten gingen heute weiter auf Talfahrt. So gab die Rendite für 10jährige Bundesanleihen 2,5 Punkte auf -0,57 Prozent und näherte sich dem Apriltief. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere verlor seit Wochenbeginn sechs Punkte auf 0,72 Prozent. Die Edelmetalle blieben derweil stabil. Der Goldpreis konnte die Marke von 1.900 US-Dollar zurück erobern. Öl zeigte sich ebenfalls freundlich und kratzt an den jüngsten Höchstständen. Gelingt der Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil der Ausbruch über 43,40 US-Dollar besteht die Chance auf eine Erholung bis 46 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Continental und Henkel profitierten von positiven Analystenkommentaren. Delivery Hero wurde von guten Zahlen des Konkurrenten Just Eat beflügelt. Die Aktie von Covestro steckte die Kapitalerhöhung in Höhe von 450 Millionen Euro gut weg und stagnierte im Bereich von EUR 44,40. Dermapharm-Großaktionär Themis hat knapp 5,4 Millionen Aktien verkauft. Das im SDAX® notierte Papier verlor daraufhin über acht Prozent. Nordex gab bekannt, dass im dritten Quartal weniger Aufträge eingefahren wurden, als ein Jahr zuvor. Dennoch kletterte das Papier in Richtung Hoch vom Sommer 2019. Siemens Healthineers bringt einen Corona Schnelltest auf den Markt. Die Aktie schob sich daraufhin rund drei Prozent nach oben. Teamviewer bestätigte den Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 43,50 und peilt nun die nächste Hürde von EUR 46,20 an. Varta profitierte von der Vorstellung von Apples neuen iPhones 12. Der Batteriehersteller stieg über die Marke von EUR 120.

Morgen berichten unter anderem Hochtief, LVMH, Morgan Stanley, Rio Tinto und Roche über das abgelaufene Geschäftsquartal. Metro will eine Stellungnahme zur Offerte von Investor Kretinsky vorlegen.

Wichtige Termine China – Verbraucherpreise, September

Frankreich – Verbraucherpreise, September

USA – Empire State Index, Oktober

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 10. Oktober

USA – Industrieindex Philly Fed, Oktober Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 13.100/13.170/13.250 Punkte Unterstützungsmarken: 12.970/13.000 Punkte Der DAX® pendelte in einer engen Range zwischen 12.980 und 13.060 Punkte und schloss oberhalb von 13.000 Punkten. Aktuell fehlen signifikante Impulse. Dynamik kommt frühestens bei einem Ausbruch aus der 12.970/13.050-Punkte-Bandbreite. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.145 Punkte. Auf der Unterseite droht ein Rücksetzer bis 12.850 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 17.09.2020 – 14.10.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 15.10.2013 – 14.10.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR1JQ4 3,77 11.200 14000 21.01.2021 DAX® HR03N7 7,39 12.000 15.100 17.12.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 14.10.2020; 17:45 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier. NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online über die Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 15.10.: DAX stagniert. Nordex, Siemens Healthineers und Varta gefragt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).