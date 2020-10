Grenzen überwindenLivestream-Formate sind aufgrund der aktuellen Lage beliebt wie noch nie. Auchdas German Fleet Forum findet aufgrund der Corona-Pandemie digital statt. Dashat auch viele Vorteile: Zuschauer können weltweit per Smartphone oder PC dabeisein, wo auch immer sie sich gerade befinden. Das Konzept überschreitetMarkengrenzen und ermöglicht einen Wissenstransfer zwischen Branchenexperten ausganz Deutschland.Von der Experten-Community lernenInitiatoren des German Fleet Forum sind die Wirtschaftsräume der VolkswagenGroup Retail Deutschland: Hamburg, Berlin, Hannover, Sachsen, Frankfurt,Rhein-Neckar, Stuttgart, Ulm, Augsburg und München. Die Experten-Communitymöchte die Weiterentwicklung der E-Mobilität im Fuhrpark-Sektor stärken, dieverschiedenen Möglichkeiten aufzeigen und positive Veränderungen vorantreiben.Dabei geht es unter anderem um virtuelle Fahrzeugbesichtigungen per App,Lösungen für das Aufladen von E-Autos zuhause, Ladeinfrastrukturen anFirmenstandorten und die Firmenwagenbesteuerung bei E-Fahrzeugen.Teilnahme nach kostenloser Online-RegistrierungNach der Registrierung unter https://register.german-fleet-forum.com/ könnenInteressierte kostenlos an der Veranstaltung teilnehmen. Das German Fleet Forumkönnen Sie am 22. Oktober ab 14 Uhr auf der Webseitehttps://www.german-fleet-forum.com/ per Livestream nach vorheriger Registrierungverfolgen.Über die Volkswagen Group Retail Deutschland:Die VGRD GmbH mit Sitz in Wolfsburg ist die größte automobile Handelsgruppe inDeutschland. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der VolkswagenAktiengesellschaft und beschäftigt rund 9.500 Mitarbeiter in 166Markenrepräsentanzen. Die VGRD GmbH vertreibt Fahrzeuge der KonzernmarkenVolkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi, SEAT, SKODA, Porsche undLamborghini. Darüber hinaus werden Werkstatt- und Serviceleistungen für dieseMarken angeboten. Zur Geschäftsführung gehören Rainer Schroll (Sprecher derGeschäftsführung), Dr. Franz Dopf, Günter Hermann, Jörg Kamenz, Ulrich Link undHenri Strübing.Pressekontakt:Volkswagen Group Retail DeutschlandGrundsätze und Kommunikation | LeitungKontakt: Dr. Denis AnicTelefon: +49-5361-9- 43575Mail: mailto:denis.anic@volkswagen.de | http://www.vgrd-gruppe.deVolkswagen Group Retail DeutschlandSprecher Grundsätze und KommunikationKontakt: Constantin MayTelefon: +49-5361-9-197010Mail: mailto:constantin.may@volkswagen.de | http://www.vgrd-gruppe.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/149082/4734403OTS: Volkswagen Group Retail Deutschland