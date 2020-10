ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Börse hat am Mittwoch belastet durch die steigende Verunsicherung der Anleger schwächer geschlossen. Die Anleger sorgten sich zunehmend über die europaweit rasant steigenden Corona-Infektionszahlen, hieß es am Markt. Sie befürchteten, dass demnächst wieder "flächendeckend strengere Maßnahmen" zur Bekämpfung der Pandemie erlassen werden könnten. "Ein Lockdown wie im Frühling wäre ein Supergau", sagte ein Händler.

Zudem trüben Rückschläge bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs die Stimmung ein. Nach Johnson & Johnson hat nun auch Eli Lilly das Impfstoff-Forschungsprogramm wegen Sicherheitsbedenken unterbrochen. Auch das bislang erfolglose Gerangel um ein Konjunkturpaket in den USA zerre an den Nerven der Investoren. "Da wird wohl vor den Wahlen nicht mehr viel geschehen", sagte ein Händler. Daher wage sich derzeit auch niemand zu weit aus dem Fenster. Aus diesem Grund dürfte sich der Schweizer Markt voraussichtlich noch bis zu den US-Wahlen mehr oder weniger seitwärts bewegen. Erst nach den US-Wahlen am 3. November sei dann wieder mit einer klaren Richtungsfindung zu rechnen.