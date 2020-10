Obwohl der heutige Tag keinen Anlass zur Freude gibt, ist technisch noch alles in Butter. Der Ausbruch über eine wichtige Hürde ist nämlich nach wie vor aus dem Stand möglich. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch nur rund neunzehn Prozent. Bisher bedeuten 0,05 EUR diesen Höchstwert. Spannung ist also in jedem Fall geboten.

Anleger, die gerne zocken, könnten diesen Einbruch zum Kauf oder Nachkauf nutzen. Schließlich bekommt hier heute jeder einen kräftigen Rabatt. Für Steinhoff-Skeptiker dürfte die aktuelle Bewegung dagegen keine Überraschung sein.

Fazit: Wie es bei Steinhoff weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.