Diese Argumente sprechen für nachhaltige Klima-Aktienfonds

Das vergangene Jahr war geprägt von Katastrophen, die durch häufigere und extremere Wetterereignisse aufgrund des Klimawandels verursacht wurden. Ein markantes Beispiel waren die durch eine Rekordhitzewelle1 ausgelösten australischen Waldbrände, die 44.400 Quadratmeilen Buschland und Wald zerstörten und zur Tötung oder Vertreibung von schätzungsweise 3 Milliarden Tieren führten.2

Die Erwärmung hat auch zu einem beispiellosen Abschmelzen von Eis und Schnee am Nord- und Südpol geführt. Der Anstieg des Meeresspiegels wird dazu führen, dass die Küstengemeinden viel stärker Überschwemmungen und extremen Stürmen ausgesetzt sein werden, was viele zur Abwanderung ins Landesinnere veranlasst und die Infrastruktur und Ressourcen unter Druck setzt. Und mit der Zunahme des Kohlendioxids in den Ozeanen kommt es zur Übersäuerung der Ozeane, Schädigung der Meeresökosysteme und Verringerung der biologischen Vielfalt der Meere.

Untersuchungen legen nahe, dass "Kipp-Punkte" wie das Schmelzen riesiger Eisschilde oder der Verlust des Amazonas-Regenwaldes mit viel größerer Wahrscheinlichkeit auftreten als bisher angenommen.3