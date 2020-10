Der ehemalige US-Senator Bob Corker ist künftig als Sonderberater bei Jefferies tätig

Jefferies gab heute bekannt, dass der ehemalige US-Senator Bob Corker (Republikanische Partei, US-Bundesstaat Tennessee) künftig als Sonderberater bei Jefferies tätig sein wird. Corker wird in erster Linie im Investment-Banking-Geschäft in beratender Funktion für die Investmentbanker und Kunden des Unternehmens arbeiten und die Zukunft des Unternehmens mitgestalten.

„Ich freue mich, bei Jefferies einzusteigen und künftig zum anhaltenden Erfolg und zur Dynamik des Unternehmens beizutragen“, so Bob Corker. „Die branchenorientierte Konzeption des Unternehmens in Verbindung mit dem unermüdlichen Fokus auf die Bereitstellung herausragender Lösungen für die Kunden waren die entscheidenden Faktoren für meine Entscheidung, zu Jefferies zu wechseln. Ich freue mich darauf, das Unternehmen in eine neue Dimension zu begleiten.“

Bevor er in den öffentlichen Dienst trat, gründete Corker im Alter von 25 Jahren ein eigenes Unternehmen, das sich auf den Bau, die Entwicklung und den Erwerb von Immobilien konzentrierte und in 18 US-Bundesstaaten tätig war. 1995 wurde er Finanzkommissar des Bundesstaates Tennessee, von 2001 bis 2005 war er Bürgermeister der Stadt Chattanooga. Corker wurde 2006 erstmals in den US-Senat gewählt und 2012 mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt. Er stand jedoch zu seiner Zusage, nur für zwei Amtszeiten zur Verfügung zu stehen, bevor er sich dann im Januar 2019 ins Privatleben zurückzog.

