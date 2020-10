McDonald's hat die Zwischenkorrektur bravorös abgearbeitet, sodass wir nun unsere Position aufstocken. Wir kaufen allerdings die Aktie. Würden wir einen Stopp setzen, wäre dieser exakt dort, wo wir ihn bei unserer ersten Position gesetzt haben: $189.90. Es besteht nur noch eine Restgefahr auf einen Umweg über die $208.

Um Sie besser abzuholen was wir mit unserem Positionsmanagement bei MC DONALD's seit unserem Einstieg gemacht haben und warum wir das Cashflow handel nennen, eine kurze Erklärung unserer Vorgehensweise:

Am 14.Juli 2020 verschickten wir eine Kurznachricht an unsere Abonnenten mit allen Daten zum Einstieg bei McDonald's. (siehe unten)

Nachdem wir initial bei 189.12$ mit engem Stopp eingestiegen sind, nahmen wir um eben direkt wieder Cashflow auf unser Konto zu spühlen, einen guten Monat später einen ersten Gewinn bei Mc Donald's von knapp 10% mit:

Kurznachricht 18.08.2020

Der Kurs der US Aktie lief seitdem so weiter wie erwartet was uns nun dazu geführt hat einen weiteren Einstieg vorzunehmen und unsere Position wiederum aufzustocken. In grün im Chart finden Sie unseren Initialkauf vom 14.07.2020:

In der nächsten Gegenbewegung wird sich die nächste Gelegenheit bald ergeben.

Aktueller Stand unseres DOW Portfolios:

