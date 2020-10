Eine Korrektur der Aktienmärkte noch vor der US-Wahl wird wahrscheinlicher! Dafür gibt es (chart-)technische Gründe - und fundamentale Gründe. So deutet vieles auf eine Stärke von US-Staatsanleihen hin (fallende Renditen) und einen steigenden Dollar hin - jeweils ein Zeichen für Risiko-Aversion. Derzeit ist die beste aller Welten eingepreist: kein Problem mit der US-Wahl, großer Stimulus kommt so oder so etc.), dementsprechend sind die Player an der Wall Street positioniert. Aber die Aktienmärkte gehen gerne den Weg des größten Schmerzes - der derzeit überbordende Optimismus ist wahrtscheinlich ein guter Kontra-Indikator. Heute bereits moderate Abgaben der US-Indizes, nachdem Finanzminister Mnuchin den Hoffnugnen auf einen Stimulus einen herben Dämpder versetzte..

Das Video "Korrektur vor US-Wahl wahrscheinlich!" sehen Sie hier..