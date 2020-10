DGAP-Ad-hoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/9-Monatszahlen

Drägerwerk AG & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für das 3. Quartal. Geschäftsentwicklung deutlich über Vorjahresniveau. Mittleres bis oberes Ende der Jahresprognose 2020 erwartet.



14.10.2020 / 19:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung nach § 17 MAR



Drägerwerk AG & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftszahlen für das 3. Quartal. Geschäftsentwicklung deutlich über Vorjahresniveau. Mittleres bis oberes Ende der Jahresprognose 2020 erwartet.



Auf Basis von vorläufigen Zahlen verzeichnete Dräger im dritten Quartal beim Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahresquartal ein währungsbereinigtes Wachstum von 13,0 Prozent (nominal 7,5 Prozent). Der Umsatz legte währungsbereinigt um 35,7 Prozent (nominal 30,1 Prozent) auf rund 862,5 Mio. Euro zu (Q3 2019: 662,9 Mio. Euro). Das EBIT im dritten Quartal lag bei rund 127 Mio. Euro und damit deutlich über dem Niveau des Vorjahres (Q3 2019: 9,3 Mio. Euro). Ursächlich für das höhere Ergebnis sind das deutlich höhere Umsatzvolumen und eine höhere Bruttomarge von rund 48,2 Prozent (Q3 2019: 42,9 Prozent).



Für die ersten neun Monate ergab sich somit im Vergleich zum Vorjahr ein währungsbereinigter Anstieg im Auftragseingang um 54,1 Prozent (nominal 50,7 Prozent). Der Konzernumsatz legte währungsbereinigt um 23,6 Prozent (nominal 20,7 Prozent) auf rund 2.291 Mio. Euro zu (9 Monate 2019: 1.898,8 Mio. Euro). Die Bruttomarge belief sich auf rund 47,5 Prozent (9 Monate 2019: 42,6 Prozent). Das erwirtschaftete EBIT lag bei rund 228 Mio. Euro (9 Monate 2019: -2,9 Mio. Euro). Dräger erwartet für das Gesamtjahr 2020 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 14 bis 22 Prozent und eine EBIT-Marge zwischen 7,0 und 11,0 Prozent. Zumindest für das laufende Geschäftsjahr geht Dräger noch von einer starken Nachfrage im Zuge der COVID-19 Pandemie aus. Daher geht Dräger jetzt davon aus, das mittlere bis obere Ende der Prognose für 2020 zu erreichen. Seite 2 ► Seite 1 von 4 Draegerwerk Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de