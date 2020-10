RBC belässt RIO TINTO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 5000 Pence belassen. Analyst Tyler Broda aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Aktien des britischen Minenkonzerns. Rio Tinto profitiere zwar weiter von steigenden Eisenerzpreisen, allerdings habe das Unternehmen noch immer keinen neuen Vorstandsvorsitzenden. Außerdem könnte der Konzern noch die Folgen der Sprengung eines heiligen Gräberfeldes der australischen Ureinwohner zu spüren bekommen./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2020 / 11:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2020 / 11:30 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Rio Tinto Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de