RBC belässt BHP GROUP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BHP Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Analyst Tyler Broda aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für die Aktien des Minenkonzerns. Auf kurze Sicht könnten sinkende Kohlepreise die Stimmung trüben, aber generell sei das Umfeld weiter positiv und den Aktionären winke eine hohe Gesamtrendite./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2020 / 11:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2020 / 11:30 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.