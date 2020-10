So wichtig die Sicherheit von Geschäftsreisenden für Großunternehmen auch ist - wenn es um einen Langzeitaufenthalt geht, kann dieses Thema zum Problem werden.

So kann ein Unternehmen bei einem Problem in einer Stadt dank seines Sicherheitsdienstes (iSOS, WorldAware, SSF...) die Geschäftsreisenden vor Ort schnell ausfindig machen und gegebenenfalls zurückholen. Andererseits werden Reisende, die sich längerfristig in dieser Stadt aufhalten, nicht dieselben Buchungswege benutzt haben und sehr schwer aufzufinden sein.