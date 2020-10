Die Nio Aktie (+22,6% auf $26,50) geht heute regelrecht durch die Decke. Warum die Aktie von Nio jetzt so stark steigt erfahren Sie in dieser Analyse, die auch eine mögliche Prognose für die Nio Aktie bietet. Anleger kaufen die Nio Inc Aktie heute, nachdem ein Analyst von JPMorgan einen optimistischen Kommentar abgegeben hat.