Origins und The Estée Lauder Companies kündigen Partnerschaft für nachhaltige Verpackung mit SABIC und Albéa an

Die weltweit meistverkaufte Aktivkohlemaske von Origins, Clear Improvement Active Charcoal Mask, wird in einer Tube verpackt, die aus einem runden Polymerharz besteht, das mit der revolutionären, zertifizierten, umfassenden Polyethylen- und Polypropylen-Recyclingtechnologie von SABIC hergestellt wurde. Als Pionier in der Entwicklung nachhaltiger Verpackungen für Kosmetikmarken wird Albéa sein Know-how in der Verwendung von recycelten Kunstharzen nutzen, um eine hochleistungsfähige Tube zu liefern.

Herkömmliche Recycling-Ströme für Kunststoffe sind begrenzt, und Kunststoffe können nur über einen gewissen Zeitraum wiederverwertet werden. Modernes Recycling führt schwer wiederverwertbare Kunststoffe, die sonst zur Verbrennung oder Deponierung bestimmt sind, wieder in ihre Grundbausteine zurück. Nachdem der Kunststoff in seine Grundbausteine zerlegt wurde, wird er anschließend zur Herstellung von Hochleistungskunststoffen verwendet, die einem Neumaterial ähneln. Das bahnbrechende, zertifizierte zirkuläre Polymer von SABIC, Teil des Portfolios aus zirkulären Lösungen von TRUCIRCLE, verwendet diese Technologie, die in der Lage ist, Kunststoffe kontinuierlich in das ursprüngliche Polymer umzuwandeln. Durch den Einsatz dieser innovativen Recyclingtechnologie tragen Origins, ELC, SABIC und Albéa dazu bei, die Innovation in der gesamten Wertschöpfungskette auf das Ziel einer Kreislauf-Kunststoffwirtschaft zu fokussieren.

Die strategische Partnerschaft steht im Einklang mit den nachhaltigen Verpackungszielen von ELC, zu denen eine Steigerung des Anteils an wiederverwertbarem Recycling-Material (PCR) in der Verpackung um bis zu 50 % bis 2025 gehört. Sie wird die Anstrengungen von Origins unterstützen, um sicherzustellen, dass bis 2023 mindestens 80 % der Verpackungen der Marke nach Gewicht wiederverwertbar, wiederbefüllbar, wiederverwendbar, recycelt oder wiederherstellbar sind.