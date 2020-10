Exact Sciences setzt auf die Veeva Vault Clinical Suite zur Beschleunigung von Innovationen

„Wir modernisieren unsere Studienprozesse mit Veeva, um die nächste Generation von Krebstests schnell zum Patienten zu bringen“, sagte Sandra Statz, Senior Vice President of Clinical and Regulatory Affairs bei Exact Sciences. „Die Veeva Vault Clinical Suite ermöglicht es uns, unsere klinischen Studien vom Aufbau bis zum Abschluss zu optimieren und die Entwicklung potenziell lebensverändernder Produkte zu beschleunigen.“

Exact Sciences steht an der Spitze der modernen Diagnostik für die Krebsfrüherkennung, Behandlungsanleitung und -überwachung. Mit Vault Clinical Suite kann Exact Sciences so skalieren, dass mehr Studien durchgeführt, Innovationen beschleunigt, die Compliance sichergestellt und die Gesamteffizienz gesteigert werden können.

Die Vault Clinical Suite modernisiert End-to-End-Studienprozesse mit vereinheitlichten Anwendungen für das Management klinischer Daten und den klinischen Betrieb. Vault CDMS verkürzt die Aufbauzeiten von Datenbanken für Studien aller Art. Interaktive Berichte in Vault CTMS bieten Transparenz in Echtzeit, um Meilensteine proaktiv zu verfolgen und Studien zu managen. Vault eTMF ermöglicht die Verwaltung von TMF-Prozessen und -Dokumenten in Echtzeit während der Ausführung, um die Inspektionsbereitschaft aufrechtzuerhalten.

„Als schnell wachsendes Diagnostikunternehmen brauchte Exact Sciences einen Partner, um mit dem Innovationstempo Schritt halten zu können“, sagte Jim Diefenbach, General Manager von Veeva Medical Device and Diagnostics. „Veeva hilft Exact Sciences dabei, klinische Prozesse und Daten effizient zu managen, die Produktentwicklung voranzutreiben und während ihrer klinischen Studien agil zu bleiben.“

Veeva Vault bietet einheitliche Suiten von Cloud-Anwendungen für Unternehmen der Medizin- und Diagnostikbranche für das Management regulierter Inhalte und Daten während des gesamten Produktlebenszyklus, einschließlich der Suiten Vault Clinical, Vault Quality, Vault Regulatory, Vault Medical und Vault Commercial Content Management.