SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. VERKÜNDET VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG IHRER EUR 135 MILLIONEN 4,5% WANDELANLEIHEN MIT FÄLLIGKEIT 2023.



Venlo, 14. Oktober 2020. Shop Apotheke Europe N.V. ("Shop Apotheke") verkündet hiermit die vorzeitige Rückzahlung ihrer EUR 135 Mio. Wandelanleihen (Kupon: 4,5%, Fälligkeit 2023, ISIN: DE000A19Y072) (die "Anleihe") zum 13. November 2020 gemäß Paragraph 5(c) der Anleihebedingungen. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verbleiben EUR 5,2 Millionen der Anleihe ausstehend.



Die Inhaber der Anleihen können das Wandlungsrecht bis einschließlich 30. Oktober 2020 ausüben. Weitere Informationen bezüglich der Wandlung sind über die Clearing Systeme erhältlich.



HAFTUNGSAUSSCHLUSS



Diese Mitteilung wird von SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. veröffentlicht und enthält Informationen, die als Insider-Informationen im Sinne von Artikel 7 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) 596/2014 ("MAR") qualifiziert sind oder sein könnten, einschließlich Informationen über die geplanten Gespräche mit Investoren (wie oben beschrieben). Für Zwecke der MAR und Artikel 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2016/1055 der Kommission wird diese Mitteilung von Stefan Feltens, CEO, für SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. veröffentlicht. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist allein verantwortlich für den Inhalt dieser Mitteilung.