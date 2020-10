- Blockchain-Technologien könnten den höchsten potenziellen Nettonutzen in China (440 Milliarden US-Dollar) und den USA (407 Milliarden US-Dollar) haben.

LONDON, 14. Okt. 2020 /PRNewswire/ -- Neue Analysen von PwC zeigen, dass Blockchain-Technologien das Potenzial besitzen, das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den nächsten zehn Jahren um 1,76 Billionen US-Dollar zu steigern.

Das ist die zentrale Erkenntnis eines neuen PwC-Berichts mit dem Titel „Time for trust:The trillion-dollar reason to rethink blockchain" (Zeit für Vertrauen: Der Billionen-Dollar-Grund für ein Umdenken in Bezug auf Blockchains), der sich damit befasst, wie die Technologie aktuell genutzt wird, sowie die Auswirkungen untersucht, die Blockchain-Technologien auf die Weltwirtschaft haben könnten. Mittels Analyse der fünf wichtigsten Anwendungsbereiche von Blockchains, die nach ihrem Potenzial zur Schaffung von wirtschaftlichem Wert geordnet sind, beurteilt der Bericht das Wertschöpfungspotenzial der Technologie branchenübergreifend – vom Gesundheitswesen über staatliche und öffentliche Dienste bis hin zu Fertigung, Finanzen, Logistik und Einzelhandel.

„Blockchain-Technologien werden seit Langem mit Kryptowährungen wie Bitcoin in Verbindung gebracht, aber sie haben so viel mehr zu bieten, vor allem in der Frage, wie öffentliche und private Organisationen Daten sichern, austauschen und nutzen", merkt Steve Davies, Global Leader, Blockchain, und Partner bei PwC UK, an.

„Während Organisationen mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie kämpfen, haben sich zahlreiche disruptive Trends beschleunigt. Die Analyse ergibt, dass Blockchain-Technologien Organisationen dabei unterstützen können, wie sie ihren Geschäftsbetrieb wiederaufbauen und umgestalten – untermauert durch ein besseres Vertrauen, eine größere Transparenz und höhere Effizienz in Organisationen und Gesellschaft."

· Der Bericht bestimmt fünf zentrale Anwendungsbereiche von Blockchains und bewertet ihr Potenzial zur Schaffung von wirtschaftlichem Wert anhand von ökonomischen Analysen und Branchenforschung. Die Analyse deutet auf eine entscheidende Wende im Jahr 2025 hin, wenn Blockchain-Technologien voraussichtlich in großem Maßstab in der gesamten Weltwirtschaft eingesetzt werden.