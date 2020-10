PierianDx und Pillar Biosciences kündigen Partnerschaft zur Unterstützung von präziser Krebsbehandlung an

PierianDx, das führende Unternehmen für Informatik für die klinische Genomik, und Pillar Biosciences, ein führendes Unternehmen für Sequenzierung der nächsten Generation (Next-Generation Sequencing, NGS) in der klinischen Onkologie, haben heute eine Partnerschaft angekündigt. Pillar Biosciences wird demnach den klinischen Genombericht von PierianDx direkt in Verbindung mit seinen Krebs-Profiling-Assays verkaufen können. Gemäß dem Vertrag wird PierianDx die Bioinformatik-Pipeline von Pillar Biosciences PiVAT in die PierianDx-Umgebung integrieren. So wird den Nutzern eine beschleunigte Implementierung einschließlich Assay-spezifischer Variantenfilter ermöglicht, um erstklassige klinische Genomberichte zu erstellen und eine vollständige Lösung von der Probe bis zur Antwort zu ermöglichen.

