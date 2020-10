MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" über den EU-Gipfel zum Brexit-Vertrag:

"Auf dem heute beginnenden EU-Gipfel soll versucht werden, den Streit um ein Brexit-Abkommen mit Großbritannien endlich abzuräumen. Zum wievielten Mal eigentlich? Der britische Premierminister Boris Johnson hat in der Corona-Krise zwar mächtig Federn gelassen, doch die Einigung mit Brüssel weiter hintertrieben. Schon genug, dass die britischen und europäischen Verhandler bei den Fischereirechten sowie Wettbewerbs- und Sozialstandards nicht weitergekommen sind. Dass London aber Irland und Nordirland mit dem eigenen Binnenmarktgesetz nun doch scharf trennen will, stellt die ursprünglichen Brexit-Vereinbarungen auf den Kopf. Alles, was im nordirischen Friedensprozess erreicht wurde, wäre damit gefährdet. Die Europäische Union kann es sich nicht leisten, eines lauen Kompromisses wegen einzulenken. Das würde den Konflikt nicht beenden, sondern nur vertagen. Wenn Johnson mit dem Kopf durch die Wand will - bitte sehr."/be/DP/he