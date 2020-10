Nachhaltigkeit bietet viele Chancen – Nordex, Newlox Gold, Powercell Sweden

Das Konzept der Nachhaltigkeit (engl. Sustainability) ist so alt wie die Menschheit und erhielt doch erst in den 1990er Jahren wieder vermehrt Einzug in die Kapitalanlagen und die weltweiten Börsen. Der hinter der Nachhaltigkeit stehende Grundgedanke ist die langfristige Erhaltung der Umwelt mittels verantwortungsbewusster Nutzung nachwachsender und erneuerbarer Ressourcen. Der Trend zu mehr Verantwortung auch bei den Kapitalanlagen kommt bei immer mehr Unternehmen an. Daher lohnt ein Blick in die Branche der erneuerbaren Energien, wie Wind- und Wasserstoffenergie sowie auch in einen Anwendungsbereich in der Goldbranche.Weiterlesen auf: www.derfinanzinvestor.de